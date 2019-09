Daniel Podence: “O que posso dar? Fantasia”

A seleção nacional continua a preparação para os jogos frente à Sérvia (dia 7) e Lituânia (dia 10). O extremo Daniel Podence, uma das novidades da convocatória de Fernando Santos, mostrou-se satisfeito pela primeira chamada à seleção principal.

"Recebi a notícia com muita felicidade. Não estava à espera e fiquei muito feliz, ainda mais por entrar neste grupo. Quero mostrar o que valho, corresponder às expectativas que depositam em mim, e ajudar a ganharmos os jogos de qualificação", disse Podence, que explicou o que pode dar à equipa das quinas. "Verticalidade e fantasia. Consigo acrescentar muito jogo interior. Vou trabalhar para fazer o que o míster me pedir", referiu o jogador do Olympiacos, de 23 anos.

Questionado sobre se já tinha sido praxado, Podence revelou que não e brincou com os jornalistas presentes na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Caxias. "Praxado ainda não fui. E agora que lançou o tema... Eles podiam ter-se esquecido e agora vão lembrar-se. Agora vem a praxe", brincou.

A seleção cumpre esta quinta-feira um treino matinal, antes de partir para Belgrado a seguir ao almoço. Na sessão desta quarta-feira, o técnico Fernando Santos contou com todos os jogadores.