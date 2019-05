Daniel Ramos deixa Rio Ave

Daniel Ramos não vai renovar o seu contrato e está de saída do Rio Ave. O futuro do treinador esteve a ser analisado ao longo dos últimos dias, mas a direção de António Silva Campos e o treinador entendem que se "fechou um ciclo".A saída de Daniel Ramos foi comunicada esta manhã pelo emblema de Vila do Conde."O Rio Ave FC e o treinador Daniel Ramos, decidiram, por mutuo acordo, não dar seguimento à ligação contratual, que terminava no fim da presente época, por se entender que se fechou um ciclo.O Rio Ave FC agradece todo o trabalho, dedicação e rioavismo de Daniel Ramos, bem como todo o empenho da sua equipa técnica, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro."