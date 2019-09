Danilo afasta pressão para um jogo com baixa "margem de erro" frente à Sérvia

A seleção nacional já está em Belgrado para defrontar este sábado (19h45) a Sérvia. Com dois pontos no Grupo B, o encontro frente ao conjunto dos Balcãs afigura-se de grande importância para a equipa das quinas, como destacou Danilo."A margem de erro diminuiu, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, jogadores de alto nível, estamos sujeitos a essa pressão. A responsabilidade aumenta, mas a pressão não", disse esta quinta-feira o médio em conferência de imprensa.Tal como a Ucrânia (0-0), a Sérvia foi uma das equipas que conseguiram tirar pontos a Portugal nesta caminhada rumo ao Euro’2020, num empate a uma bola, em que foi precisamente Danilo a marcar.O médio lembra esse jogo e pede mais eficácia. "Não digo que foi um jogo negativo da nossa parte, mas não conseguimos a eficácia. Vamos tentar ser mais verticais neste encontro.A Sérvia é um adversário muito competente, defende bem e sai bem em contra-ataque", analisou.No treino desta quinta-feira, Fernando Santos voltou a contar com todo o plantel à disposição e deu pistas em relação ao quarteto defensivo a utilizar em Belgrado. O selecionador fez alinhar Nélson Semedo, Rúben Dias, José Fonte e Raphael Guerreiro.