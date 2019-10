Danilo criticado e acusado de falta de agressividade em Roterdão

A derrota em Roterdão para a Liga Europa continua a dar que falar no FC Porto. O médio Danilo foi acusado de falta de agressividade e displicência no lance que resultou no 2-0 para o Feyenoord.Sérgio Conceição retirou o capitão de imediato, sinalizando-o pelo erro no encontro. Mais tarde acabou por haver uma conversa entre ambos, apurou o, que terá amenizado o descontentamento. Esta não é a primeira vez que Danilo Pereira e Sérgio Conceição se enfrentam.Em julho, após o final do estágio da equipa no Algarve, o internacional português e o técnico envolveram-se numa forte discussão em frente ao restante plantel. Danilo acabaria por ser expulso do estágio. Mais tarde, ambos passaram um pano sobre o assunto e a situação ficou aparentemente resolvida. Nessa altura, o FC Porto acabou por receber uma proposta de 30 milhões de euros do Mónaco pelo jogador.Os portistas remeteram um eventual negócio para a cláusula de 60 milhões de euros. Esta situação, após o jogo com o Feyenoord, pode voltar a aumentar os rumores de uma possível saída de Danilo Pereira já em janeiro, na reabertura do mercado.Entretanto, o plantel do FC Porto regressa ao trabalho apenas na terça-feira, após quatro dias de folga. Sérgio Conceição vai ter um número reduzido de jogadores disponíveis, uma vez que 16 estarão ao serviço das respetivas seleções.