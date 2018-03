Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Danilo volta no clássico com as águias

Regresso retardado devido a inflamação muscular.

Por António M. Pereira | 08:39

Danilo Pereira, médio do FC Porto, tem regresso à competição garantido para o clássico com o Benfica, relativo à 30ª jornada da Liga e que se realiza no fim de semana de 15 de abril (data e hora ainda a confirmar pela Liga).



O jogador internacional português de 26 anos lesionou-se no decorrer do jogo com o Sporting relativo à meia-final da Taça da Liga realizado a 21 de janeiro. Um encontro que terminou com a vitória dos leões no desempate por pontapés da marca de grande penalidade (4-3) após 0-0 no final dos 90 minutos. Danilo abandonou o terreno logo aos 11 minutos de jogo, tendo-lhe sido diagnosticada uma rotura muscular nos gémeos da perna direita.



O regresso aos jogos era para já ter acontecido, num quadro de recuperação comum. Contudo, uma inflamação muscular retardou a plena recuperação do jogador nascido na Guiné-Bissau. De forma a precaver outra recaída, os clínicos do FC Porto têm gerido com grandes cautelas o processo de tratamento do jogador e a sua entrega à equipa técnica dirigida por Sérgio Conceição.



No regresso da Liga, o FC Porto desloca-se ao Restelo para jogar com o Belenenses (dia 2 de abril, próxima segunda-feira). Posteriormente recebe o Desportivo das Aves e de seguida tem então esse encontro que poderá ser decisivo com o Benfica, no Estádio da Luz.



Danilo regressa assim em tempo útil para voltar a merecer a confiança de Fernando Santos na seleção nacional, sendo um dos candidatos ao lote de 23 escolhidos para representar Portugal na fase final do Mundial, a partir de 14 de junho.