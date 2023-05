“Vamos continuar na máxima força até ao final da época, tentar dar o máximo e fazer golos ainda mais bonitos.” Foi esta a promessa feita por Nuno Santos aos adeptos do Sporting, quando recebeu o prémio de golo do mês, referente a março.





O golo do extremo leonino, muito possivelmente também candidato ao Prémio Puskás (melhor golo para a FIFA), foi obtido frente ao Boavista, no triunfo por 3-0, com um tiro de letra. Um golão que superou os outros candidatos: Pedro Tiba (Gil Vicente), Paulo Bernardo (P. Ferreira), Leonardo Ruiz (Rio Ave), Banza e Iuri Medeiros (ambos do Sp. Braga).