Otamendi e Darwin estão a preocupar Nélson Veríssimo e só na véspera do jogo com o Sp. Braga (sexta-feira) é que o técnico do Benfica vai decidir se utiliza a dupla que está ao serviço da Argentina e Uruguai, respetivamente, sabe o CM.Os sul-americanos jogam na madrugada de dia 30 e depois regressam a Portugal, sendo que está previsto que apenas treinam na véspera do jogo em Braga.