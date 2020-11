Darwin e Weigl estão infetados com coronavírus

Os benfiquistas Darwin e Weigl estão infetados com Covid-19 e vão falhar os jogos com o Paredes (Taça de Portugal, amanhã) e com Rangers (Liga Europa, dia 26), na Escócia. Se dentro de dez dias estiverem assintomáticos, os jogadores são considerados curados e podem voltar a treinar, de acordo com o protocolo da Direção-Geral da Saúde, disse ao CM fonte da Liga.





CM que Darwin chegou a Portugal por volta das 7h40 da manhã desta quinta-feira, proveniente do Uruguai, onde esteve com a sua seleção que efetuou dois jogos de qualificação para o Mundial de 2020: fora, diante da Colômbia (3-0, dia 13) e em casa, frente ao Brasil (0-2, dia 18). Após o jogo com o Brasil, Darwin viajou para Portugal. Mal aterrou, de acordo com a mesma fonte, tinha à sua espera funcionários do Benfica que o levaram a fazer um teste ao novo coronavírus ao ‘drive thru’ do Seixal. Foi pedida urgência na obtenção do resultado. Cerca de nove horas depois, o resultado dava positivo ao novo coronavírus. O avançado estava em casa e já não participou no treino da tarde dos encarnados



Fonte oficial do Benfica disse aoque Darwin chegou a Portugal por volta das 7h40 da manhã desta quinta-feira, proveniente do Uruguai, onde esteve com a sua seleção que efetuou dois jogos de qualificação para o Mundial de 2020: fora, diante da Colômbia (3-0, dia 13) e em casa, frente ao Brasil (0-2, dia 18). Após o jogo com o Brasil, Darwin viajou para Portugal. Mal aterrou, de acordo com a mesma fonte, tinha à sua espera funcionários do Benfica que o levaram a fazer um teste ao novo coronavírus ao ‘drive thru’ do Seixal. Foi pedida urgência na obtenção do resultado. Cerca de nove horas depois, o resultado dava positivo ao novo coronavírus. O avançado estava em casa e já não participou no treino da tarde dos encarnados

Já Julian Weigl fez o teste na quarta-feira, em casa. O resultado positivo foi conhecido ontem e também não efetuou a sessão de trabalho vespertina.





De acordo com a fonte oficial do Benfica contactada pelo CM, o clube “vai fazer tudo o que for possível” para assegurar que nada falte a Weigl e Darwin. “As refeições serão confecionadas pelo Benfica e levadas a casa dos jogadores. Além disso, irão receber a visita dos médicos do clube, pelo menos duas vezes por dia”, acrescentou.





O internacional brasileiro Cebolinha, que esteve no jogo com o Uruguai, chegou a Portugal mais ou menos à mesma hora do que Darwin. “Foi também ao ‘drive thru’ do Seixal fazer o teste, que deu negativo. Ontem à tarde já treinou”, garantiu a mesma fonte das águias.