Darwin Núñez é o homem do momento na Luz. O golo que valeu a presença na próxima fase da Champions aumentou e muito a cotação, bem como a cobiça pelo internacional uruguaio.





O Barcelona enviou um emissário a Amesterdão para observar a prestação do avançado e do lateral Grimaldo. As indicações do ‘espião’ culé, segundo o jornal ‘Sport’, terão sido extremamente positivas e há já quem diga que o Barça poderá avançar para a contratação de Darwin caso falhe a do norueguês Halland (B. Dortmund). O Barcelona quer reforçar-se em força para a nova época e terá vários milhões para o fazer. O Benfica quer capitalizar o momento de Darwin e só aceita negociar acima dos 80 milhões de euros.