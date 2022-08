IM CRYINGJTJG WHAT IS THAT pic.twitter.com/bG6zRmPZFd — lena (@formulena) August 15, 2022

O Liverpool já estava com vida complicada diante do Crystal Palace, já que perdia por 1-0, e pior ficou quando Darwin Nuñez, num gesto inacreditável, perdeu a cabeça com Joachim Andersen. O dinamarquês gesticulou e terá dito algo, o ex-Benfica encarou-o e agrediu-o de forma incrível. O árbitro não teve outro remédio e expulsou-o.