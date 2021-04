Darwin está a gerar alarme na Luz. O avançado uruguaio nunca mais conseguiu atingir os níveis que registou antes de testar positivo à Covid-19.

Os responsáveis do Benfica estão altamente preocupados com o rendimento do jovem internacional contratado, no mercado de verão, ao Almería, da II Divisão espanhola. Os encarnados debatem-se, por outro lado, com o problema financeiro. Darwin custou 24 milhões de euros. Foi a contrataç...