Darwin Núñez é o homem do momento no Benfica. A veia goleadora do uruguaio tem despertado interesse de vários colossos europeus, mas o jogador tem como objetivo manter os números até final da época e depois sair em grande da Luz, apurou o CM.São vários os clubes que estão de olho no melhor marcador da Liga, com 13 golos (estão incluídos os três marcados ao Belenenses SAD no jogo polémico do passado mês).