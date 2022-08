David Carmo vai avançar para o onze inicial do FC Porto já no próximo jogo, frente ao Vizela (domingo, 18h00). O reforço vindo do Sp. Braga vai assim fazer a estreia na primeira equipa, ultrapassados que estão os dois jogos de suspensão que tinha por cumprir, decorrentes de castigos em jogos da época passada.









