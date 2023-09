David Carmo voltou a merecer a confiança de Sérgio Conceição e parece ter ganho uma segunda vida no FC Porto, depois da titularidade na Amadora (1-0 ao Estrela). Mas o grande teste será o embate de amanhã frente ao Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões.



A grave lesão contraída por Marcano (rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito), que o pode afastar até ao final da temporada, também favorece a ascensão de David Carmo.









Ver comentários