David Carmo: “Ter saído do Benfica foi a melhor coisa”

"Tive um atraso no crescimento e fiquei para trás em termos físicos em relação aos meus colegas. Admito que não estava ao mesmo nível e, se calhar, ter saído de lá [do Benfica] foi a melhor coisa que me aconteceu", afirmou David Carmo. Em declarações à revista ‘Dragões’, o central do FC Porto recorda as duas épocas que passou no Seixal (entre os 12 e os 13 anos) - motivo pelo qual as águias receberam 100 mil euros do mecanismo de solidariedade dos 20 milhões de euros pagos pelos azuis e brancos ao Sp. Braga."Se [a saída do Benfica] me deixou muito abalado? Fiquei nos primeiros meses. Passava lá os dias todos, a minha vida era aquilo, os meus amigos também… Custou-me muito, mas mais pelo lado de fora do futebol. Fui sozinho para o Centro de Estágio e foi um choque. Liguei muitas vezes para casa a pedir por favor para me irem buscar, quando os dias não corriam tão bem. Mas o meu pai perguntava-me sempre uma última vez quando já estava dentro do carro pronto a arrancar para Lisboa e eu acabava sempre por dizer que não, que não era preciso e que me bastava falar um bocado com eles para que as coisas melhorassem", conta o defesa.David Carmo abordou ainda a transferência para o FC Porto em detrimento de clubes estrangeiros - "acho que dei o passo certo" - e falou da exigência de Sérgio Conceição: "Tem aquela ideia de não facilitar nada. Acredito muito na filosofia dele de que a sorte dá muito trabalho."Pinto da Costa voltou a queixar-se do tratamento que é dado ao FC Porto. "Somos e queremos continuar a ser uma espinha cravada na garganta da capital" , disse o presidente portista no editorial da revista ‘Dragões’. Entretanto, o plantel do FC Porto prosseguiu ontem a preparação do jogo de amanhã (18h00) em casa do Vizela, da 2.ª jornada da Liga. Manafá é o único jogador indisponível para Sérgio Conceição.