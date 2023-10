Sp. Braga perde frente aos 'reis' da Champions

O Sporting de Braga perdeu esta terça-feira 2-1 em casa com o Real Madrid, na terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, somando a segunda derrota na competição.

No Estádio Municipal de Braga, Rodrygo (aos 16 minutos) e Bellingham (61) marcaram os golos dos madrilenos, com Álvaro Djaló a reduzir, aos 63.

O Real Madrid lidera o Grupo C, com nove pontos, resultantes de três vitórias nas jornadas disputadas, sendo seguido pelo Nápoles, que esta terça-feira derrotou o Union Berlim (0-1) e é segundo do agrupamento, com seis. Os bracarenses são terceiros, com três.