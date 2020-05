David Luiz disponível a baixar salário para regressar ao Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

David Luiz ganha 140 mil euros por semana no Arsenal, clube com o qual termina contrato no final desta época. Mas está disposto a baixar de forma substancial o ordenado para regressar ao Benfica, clube que representou durante quatro épocas, entre 2007 e 2011.O defesa internacional brasileiro, de 33 anos, tem alimentado de forma profusa o desejo de terminar a carreira no clube que o projetou na Europa. Por várias vezes tem afirmado ser esse o seu sonho. Em entrevista ...