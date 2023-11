David Neres foi operado na quinta-feira com sucesso ao joelho esquerdo e prepara-se para iniciar a recuperação. A expectativa do jogador e dos responsáveis do Benfica é que volte a ser opção para Roger Schmidt em fevereiro.



O Benfica informou que Neres “foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão do menisco interno”, numa operação “efetuada em Lyon [França] pelo Dr.









Ver comentários