David Neres chegou este domingo a Lisboa e será esta segunda-feira apresentado, caso não surja qualquer contrariedade de última hora, como quarto reforço do Benfica para a nova época, depois de Alexander Bah, Ristic e Musa. Viajou do Brasil para Portugal na companhia do seu empresário e ainda de Rui Pedro Braz, diretor desportivo do emblema da Luz.









