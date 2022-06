David Neres espera uma adaptação fácil ao Benfica

O futebolista David Neres disse esta segunda-feira esperar ter uma adaptação fácil ao Benfica, depois de ter assinado por cinco temporadas com o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Espero que a adaptação seja fácil. Vivi cinco anos nos Países Baixos, onde a língua e o clima são totalmente diferentes. Aqui, em Portugal, tenho tudo a favor e espero que seja mais fácil", disse, em declarações à BTV.

Neres, de 25 anos, estava ligado ao Shakhtar Donetsk, a quem o Benfica pagou 15,3 milhões de euros, mas acabou por não fazer qualquer jogo com a camisola do clube ucraniano devido à invasão russa.

"Todos sabem da força do Benfica e o quão grande o clube é. Fico feliz por ter a oportunidade de jogar futebol outra vez, uma coisa que eu amo", referiu.

Considerando que "o Benfica é um grande clube da Europa e do Mundo", Neres diz ser "um jogador rápido e que procura o golo".

"Tenho habilidade, vontade e entrega, e posso garantir aos adeptos que entrega, dedicação e vontade de vencer nunca vão faltar", assegurou.

Formado no São Paulo, o extremo esquerdino deu nas vistas no Ajax, clube em que ingressou em 2016/17 com apenas 19 anos.

Ao serviço dos holandeses, Neres conquistou três campeonatos e duas taças, tendo registado 47 golos em cinco épocas e meia, antes de rumar à Ucrânia em janeiro deste ano.

O avançado tem sete internacionalizações e um golo pelo Brasil, tendo ajudado a formação 'canarinha' a conquistar a Copa America de 2019.

Neres é o quarto reforço do Benfica, depois de Alexander Bah, Petar Musa e Mihailo Ristic.