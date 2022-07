David Neres está a dar boas indicações na pré-temporada do Benfica. A satisfação com o desempenho do reforço brasileiro nos treinos está mesmo a tirar alguma pressão à contratação de Ricardo Horta, apurou o CM.



A principal prioridade da SAD encarnada tem sido reforçar o plantel a tempo das pré-eliminatórias da Champions, que arrancam a 2 e 3 de agosto.









