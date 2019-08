João Félix chegou, marcou e venceu. O novo reforço do Atlético de Madrid bisou este sábado num jogo frente à Juventus de Cristiano Ronaldo e não deixou ninguém indiferente.



O jovem atleta brilhou em Estocolmo no encontro da International Champions Cup e foi 'responsável' pela vitória dos espanhóis por duas bolas a uma. A imprensa internacional não poupou elogios ao jogador como "bomba" ou "fenómeno", adiantando também que "Félix já paga fortuna com golos".

