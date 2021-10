"De longe o melhor clube português no panorama internacional": FC Porto sobre vitória na Champions

"Para ser perfeito, só faltaram mais golos. Mas não faltaram a vitória, nem a qualidade individual e coletiva, nem a atitude à Porto, nem um ambiente magnífico no Estádio Dragão": assim começa por resumir o 'Dragões Diário' o jogo dos azuis e brancos frente ao Milan (1-0), sublinhando o poderio do FC Porto frente aos italianos.



"A partir de hoje o foco passa a estar totalmente direcionado para o campeonato, mas o que se passou ontem – por muito que venha a haver esforços nesse sentido – não pode ser apagado. O FC Porto revelou ter capacidade para ser muitíssimo superior a uma equipa que é vice-campeã e atual segunda classificada de um campeonato mais forte do que o português, que tem um plantel que teoricamente vale cerca do dobro do azul e branco, que nas jornadas anteriores tinha causado muitíssimas dificuldades ao Liverpool e ao Atlético de Madrid e que tem o segundo melhor histórico nesta competição – sete vitórias, duas delas no século XXI. É um conjunto de muitas noites como esta que faz do FC Porto, de longe, o melhor clube português no panorama do futebol internacional", pode ler-se na newsletter diária do clube.

