"Rui Costa de maestro a marioneta" e "afinal temos demagogo mas mesmo assim não cai?", são as frases que se podem ler nas tarjas colocadas na noite desta quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa.



As mensagens são dirigidas ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e ao Administrador da SAD benfiquista, Rui Costa.

