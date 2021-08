From boy to goat. pic.twitter.com/G0JPpPi5WC — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

O FC Barcelona, nas suas redes sociais oficiais, partilhou um vídeo de homenagem a Lionel Messi, craque que vai deixar o clube, anunciaram os catalãesesta quinta-feira."De menino ao melhor de todos os tempos [GOAT - Greatest Of All Times]", escreveu o Barcelona. Nas imagens é possível ver a 'evolução' e as mudanças físicas do futebolista desde 2005.Messi estava no clube desde os 13 anos, totalizando 21 anos com o Barcelona.