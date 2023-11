Decisão está tomada: David Neres vai ser operado

A decisão está tomada. David Neres vai mesmo ser operado, apurou. De acordo com as informações recolhidas, essa cirurgia deverá acontecer aproximadamente dentro de duas semanas.O extremo do Benfica, recorde-se, contraiu uma lesão no menisco interno esquerdo, no jogo frente ao Casa Pia. Ao longo dos últimos dias, o departamento médico das águias analisou a situação para averiguar a necessidade de Neres ser operado.Por agora, antes da operação, o brasileiro atravessará um período de pré-habilitação para visar o controlo inflamatório e a melhoria funcional do joelho para potenciação pós-cirurgia.