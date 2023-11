Decisão unânime: Conselho Superior do FC Porto deixa cair revisão estatutária e AG é cancelada

"Por unanimidade, no superior interesse do clube, decidiu este conselho retirar a proposta de alteração dos estatutos, contribuindo, desta forma, para apaziguar o divisionismo que se quer criar na família portista." Foi desta forma que o Conselho Superior (CS) do FC Porto acabou com a mudança das regras que estava a causar polémica no seio portista.A alteração aos estatutos era para ter sido votada na passada segunda-feira, em assembleia geral extraordinária, mas a reunião foi adiada devido a cenas de violência - um sócio que discursou foi agredido e acabou retirado do Dragão Arena. A AG deverá agora ser cancelada."O condicionamento criado à já mencionada AG e o empolamento artificialmente criado pela comunicação social e redes sociais tiveram como resultado os lamentáveis incidentes a que assistimos, convertendo uma importante AG num momento de primárias incendiadas", queixa-se o CS.