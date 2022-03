"Estamos com níveis de união muito acentuados e isso é importante. Nos últimos sete jogos sofremos apenas dois golos, isso é demonstrativo de coesão, porque o Sp. Braga não é uma equipa defensiva, já que criamos muitas oportunidades. Esse é o mote para este jogo: saber defender bem, respeitar o adversário e depois conseguir marcar e triunfar, que é o nosso grande objetivo.” Foi desta forma que Carlos Carvalhal perspetivou a visita deste domingo (20h00) do Sp. Braga ao Portimonense.









O treinador arsenalista não realizou ontem a habitual conferência de imprensa. Com a equipa no Algarve desde sexta-feira, de onde viajou diretamente a partir do Mónaco, Carvalhal só falou aos meios do clube e admitiu que o apuramento para os quartos de final da Liga Europa “transporta confiança”: “É importante trabalhar sobre vitórias ou conquistas. Os jogadores ainda estão extremamente cansados. Mas depois de um resultado positivo todos dão um passo em frente.”

Já Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, não conta com o eventual cansaço do Sp. Braga: “Vai apresentar-se em muito boas condições e traz o ‘doping’ do sucesso acrescido.”