Defesa argentino Nehuén Pérez reforça Famalicão

O defesa central Nehuén Pérez, internacional pela seleção sub-20 da Argentina, vai jogar no Famalicão durante a época 2019/20, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, no site oficial.Apesar de os minhotos não esclarecerem se a contratação se realizou a título definitivo ou por empréstimo do Atlético de Madrid, clube espanhol que contratou o jogador ao Argentinos Juniors em 2018, Pérez, de 19 anos, disse querer aproveitar uma "grande oportunidade para evoluir numa liga competitiva", que "tem dado a conhecer vários jovens talentos do futebol internacional".Nomeado para a edição de 2019 do Golden Boy, distinção atribuída ao melhor jogador sub-21 do mundo num determinado ano desportivo, Pérez realizou três jogos pela Argentina no último Mundial de sub-20, na Polónia, em maio e junho, tendo marcado um golo no triunfo sobre Portugal, em jogo do grupo F (2-0).O defesa central é o 14.º reforço confirmado no 'mercado de verão' pela equipa recém-promovida ao escalão principal do futebol português.