Defesa brasileiro Clayton reforça Nacional

O defesa brasileiro Clayton é o mais recente reforço do Nacional para a temporada 2022/23, anunciou este sábado o clube madeirense, que disputa a II Liga portuguesa de futebol.

O defesa de 22 anos, que na temporada transata alinhou no Real Massamá, formação que disputou a Liga 3, chega por empréstimo dos brasileiros do Esporte Clube São Bernardo, tendo assinado um vínculo válido por duas temporadas, ficando o conjunto madeirense com opção de compra.

Clayton foi formado no Santos, sendo internacional sub-15 e sub-17 pelo Brasil. Em 2019, transferiu-se para o EC São Bernardo, ao que se seguiram empréstimos ao Famalicão (2019/202), onde atuou pelos sub-23, Felgueiras (2020/2021) e finalmente o Real Massamá na época que findou.