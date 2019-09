Defesa David Luís vai ser operado ao joelho esquerdo e é baixa no Chaves

O defesa esquerdo David Luís vai ser operado a uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e é baixa no Desportivo de Chaves por "tempo indeterminado", anunciou esta terça-feira o emblema da II Liga portuguesa de futebol.Numa nota publicada na página oficial na rede social Facebook, o clube transmontano explicou que "o jogador será submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", sem especificar o tempo previsto de paragem.Os flavienses, que ocupam o segundo lugar do segundo escalão, a par do Farense, com nove pontos após quatro jornadas, manifestaram ainda "todo o apoio" e desejaram "uma rápida recuperação" ao futebolista brasileiro.O lateral esquerdo, de 24 anos, é um dos reforços para a temporada 2019/2020, por empréstimo do Vitória de Guimarães, clube ao qual está ligado desde a época 2017/2018.Na temporada passada, ao serviço do Famalicão, fez 22 partidas oficiais e contribuiu para a subida dos minhotos ao principal escalão.