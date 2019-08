Defesa de Cristiano Ronaldo admite ter pagado 340 mil euros por silêncio de Kathryn Mayorga

(375 mil dólares) para conseguir que Mayorga não avançasse com a queixa de abuso se

A defesa de Cristiano Ronaldo assumiu ter feito um acordo com Kathryn Mayorga para manter o caso da alegada violação fora do olhar público.De acordo com documentos citados pelo site americano TMZ, o acordo envolveu um pagamento de 340 mil eurospara que a mulher não avançasse com uma queixa de abuso sexual. Este acordo e pagamento terão ocorrido em 2010.Apesar da defesa admitir ter feito este acordo com Mayorga, a mesma garante que isso não é uma admissão de culpa, mas uma estratégia para