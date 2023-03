Defesa do FC Porto João Mário sofreu entorse no joelho direito frente ao Estoril

O futebolista João Mário sofreu uma entorse no joelho direito na vitória do FC Porto sobre o Estoril Praia (3-2), da 24.ª jornada da I Liga, anunciaram esta sexta-feira os 'dragões', a quatro dias de lutarem pela continuidade na Liga dos Campeões.

O lateral direito, de 23 anos, foi substituído por Rodrigo Conceição à passagem dos 55 minutos, pouco depois de ter caído sozinho quando apoiou o pé no relvado do Estádio do Dragão, no Porto, numa fase em que os campeões nacionais estavam a vencer por 2-1.

João Mário juntou-se a Francisco Meixedo e aos brasileiros João Marcelo e Evanilson no boletim clínico e vai ser reavaliado no sábado, dia em que o conjunto treinado por Sérgio Conceição iniciará a preparação da receção de terça-feira ao Inter Milão, na qual procura anular a desvantagem trazida da primeira mão dos oitavos de final da 'Champions' (0-1).

O FC Porto agravou esta sexta-feira a crise de resultados do Estoril Praia, ao impor-se em casa por tangenciais 3-2, no encontro de abertura da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Tiago Gouveia (27 minutos) e Francisco Geraldes (de grande penalidade, aos 67), que seria expulso nos descontos, ainda empataram por duas vezes, mas Marko Grujic (09), André Franco (31) e Mehdi Taremi (73), também de penálti, deram o êxito aos anfitriões.

O FC Porto cimentou o segundo lugar, com 57 pontos, reduzindo provisoriamente para cinco o atraso para o líder Benfica, enquanto o Estoril sofreu a quinta derrota seguida, e é 15.º colocado, com 22, seis face à zona de descida.