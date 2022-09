A defesa do Sporting está a ser o calcanhar de Aquiles da equipa neste arranque de temporada e Rúben Amorim está preocupado com o rendimento do seu setor recuado na Liga, onde perder mais pontos é proibido.



Os leões sofreram até ao momento 10 golos no campeonato, sendo a quinta equipa com pior registo.









