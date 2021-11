A equipa do Sporting tem apenas quatro golos sofridos em dez jogos na Liga, o que faz da sua defesa uma das mais eficazes da Europa.No registo das principais ligas do futebol do Velho Continente, a fazer melhor do que a formação comandada por Rúben Amorim, neste capítulo, há somente três equipas. A mais eficaz defensivamente é a do Ajax, líder do campeonato holandês, com apenas dois golos encaixados em 11 jogos realizados.