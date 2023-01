Defesa norte-americano John Brooks transfere-se do Benfica para o Hoffenheim

O futebolista internacional norte-americano John Brooks transferiu-se do Benfica - após ter disputado apenas cinco jogos pelo líder da I Liga portuguesa - para o Hoffenheim, 13.º classificado da Liga alemã, anunciaram esta quinta-feira os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o TSG Hoffenheim, da Alemanha, para a cedência, a título definitivo, do futebolista John Brooks", que tinha contrato até ao fim da temporada 2022/23, informou o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Sem revelar o valor da contratação do defesa central, de 29 anos, o Hoffenheim, que tem no plantel o português Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting, indicou nas redes sociais que o jogador norte-americano assinou por uma época e meia, até 30 de junho de 2024.