Defesa Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está infetado com Covid-19

O lateral-direito Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, informou este sábado o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol, no sítio oficial.

Utilizado em quatro jogos oficiais na época de estreia pela equipa principal dos vimaranenses, o defesa costa-marfinense, de 20 anos, vai falhar a receção ao Santa Clara, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, às 14:00 de domingo.

Zié Ouattara é o quinto jogador do plantel vimaranense a realizar um teste positivo para o novo coronavírus, depois do extremo Nélson da Luz, cuja infeção foi confirmada em setembro, e dos defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah, que estiveram em isolamento em outubro, antes de recuperarem.

Também o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, esteve infetado no mês de outubro, acabando por recuperar.

