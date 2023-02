"Dei sempre o melhor de mim": Enzo despede-se do Benfica

Enzo Fernández despediu-se esta quarta-feira do Benfica. Numa mensagem deixada nas redes sociais, o médio argentino, que vai rumar ao Chelsea, assegurou que "deu sempre o seu melhor" ao longo da primeira metade da temporada e deixou muitos agradecimentos a Roger Schmidt e aos adeptos das águias.



"Muito obrigado benfiquistas. Eu e a minha família agradecemos por todo o carinho recebido nestes cinco meses, sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do Mundo, onde aproveitei cada momento ao máximo e dei sempre o melhor de mim. Que a imprensa não manche o que construímos juntos porque foi algo maravilhoso e que eu nunca tinha imaginado. Obrigado a todos os que trabalham para tornar a instituição ainda maior do que é. Obrigado aos meus colegas por sempre me tratarem da melhor forma e me fazerem sentir em casa. Grato à direção do clube e principalmente a Roger Schmidt e a toda a sua equipa pela confiança e respeito diário. Fiquei muito feliz. Obrigado, levo o Benfica para sempre no coração", escreveu o argentino.



Recorde-se que a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, que se realizou por 121 milhões de euros, vai render cerca de 81,6 milhões aos cofres do Benfica.





