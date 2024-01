Sérgio Conceição surgiu ao ataque, no lançamento do jogo desta sexta-feira com o Boavista, assunto que passou para segundo plano. O treinador do FC Porto trazia engatilhado um tema, o dos reforços que não renderam, para o qual conduziu a sua intervenção, sem demoras. “Quando dizem, e ainda ontem na televisão disseram, que deito ao lixo 45 milhões, isso são notícias enganadoras e mentirosas.









