Dembelé está de saída do Barcelona e tem 11 dias para encontrar novo clube

Ousmane Dembelé chegou ao Barcelona em 2017 mas o seu tempo na Catalunha parece ter chegado ao fim. O jogador francês de 24 anos, que termina contrato no final desta época, está mesmo de saída do emblema espanhol, isto depois das negociações para a renovação terem falhado. A confirmação foi dada por Mateu Alemany, diretor desportivo do Barcelona, nos canais oficiais do clube, onde revelou que a renovação deixou de estar em cima da mesa, falando ainda de falta de comprometimento por parte de Dembelé. "Só queremos jogadores comprometidos com o Barça e, para o bem dele e o nosso, Dembélé deve sair do clube o mais rápido possível", disse Alemany à Barça TV.

Na última quarta-feira, o actual treinador do Barcelona também abordou o assunto em conferência de imprensa. "Estamos em negociações há cinco meses. Já chega. Não podemos esperar mais", explicou Xavi Hernández. Agora, e a faltarem apenas 11 dias para o fecho do mercado de inverno, Dembelé procura novo clube, ele que chegou a Barcelona vindo do Dortmund por uma verba de 140 milhões de euros.

O jogador francês está a ser apontado ao futebol inglês e ainda ao Paris Saint-Germain, o que seria o regresso ao seu país natal, depois de ter representado o Rennes, de onde saiu em 2016.