O primeiro ano de Frederico Varandas na presidência do Sporting está esta quinta-feira a ser escrutinado pelos adeptos leoninos numa Assembleia GeralO ónus desta reunião é analisar, discutir e votar o relatório e contas do exercício 2018/19, no entanto os sócios estão a usá-la para demonstrar o seu descontentamento com a direção do Sporting."Demissão" foi a palavra de ordem no início desta assembleia e é dirigida ao atual presidente leonino, Frederico Varandas.Em atualização