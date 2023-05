Dérbi acaba empatado mas quem ganha é o Benfica

Acabou empatado, mas ganhou o Benfica, cada vez mais perto do título. O jogo deixou o champanhe no ponto à equipa de Schmidt, que esteve perto do K.O. ao intervalo. Reagiu e mudou o jogo até ao golo decisivo de João Neves, a metáfora de uma época - um menino de 18 a reservar o 38. O Sporting está fora da Champions.









Não houve cá bluffs. Cartas na mesa: um rival à procura do título, outro com milhões de euros de razões para evitar a festa e ainda sonhar com a Champions. E a primeira parte do Sporting é de quem estava pronto para o ‘all-in’.

Alguém um dia escreveu que há homens que correm como predadores e outros como presas. E os leões começaram por tomar o primeiro papel. Só a Pote faltou o instinto matador, aos 21’, à boca da baliza, depois de cruzamento perfeito da direita de Esgaio. Pelas semelhanças no lance, na mesma baliza, pairou em Alvalade o fantasma de Bryan Ruiz. E foi a única coisa que assustou a equipa de Rúben Amorim na primeira parte - do Benfica, nada. E Trincão traduziu-o em números: cruzamento de Nuno Santos, falha de António Silva e Trincão, à segunda, a marcar o primeiro golo do jogo.









Leia também Empate em Alvalade impede águias de festejarem o título O relógio marcava 39’ e o segundo golpe chegou cinco minutos depois. Canto de Nuno Santos e Diomande a ganhar - pudera - nas alturas a Grimaldo para o 2-0.

Ao intervalo, festa, só mesmo a do Sporting. Mas ferir não é matar. Roger Schmidt aproveitou o descanso, foi ao banco buscar Bah, mudou Aursnes de sítio e Aursnes mudou o jogo. Aos 57’, falhou o cruzamento perfeito de Grimaldo, mas logo corrigiu a rota aos 71’, num cabeceamento perfeito. E, nesta altura, os jogadores do Sporting já corriam como presas. O Benfica estava por cima do jogo e Musa esteve perto de ser herói.





Ora, Paulinho também não arrumou com o jogo aos 86’ e vai ter pesadelos com o sonho de um menino. Livre lateral, confusão na área e João Neves a levar o Benfica dos seus 18 até ao provável 38. Não houve champanhe, mas está no ponto.







Confrontos em vários locais e ASAE trava venda de bilhetes a 350 euros

O dérbi ficou manchado por vários confrontos antes do jogo. Adeptos de Benfica e Sporting envolveram-se numa cena de pancadaria nas imediações do Estádio José Alvalade, só interrompida pela ação da polícia, que não fez detenções - uma pessoa foi identificada por posse de pirotecnia e um segundo adepto, da claque benfiquista, foi detido por usar pirotecnia.





Na zona de rulotes do Campo Grande, um grupo de adeptos do Sporting atirou copos e uma mesa contra a polícia. As imagens mostram que os agentes foram obrigados a recuar, apesar de estarem munidos de escudos e de ‘shotguns’. Outro vídeo a que a CMTV teve acesso evidencia a troca de agressões entre adeptos junto a uma porta de acesso a uma das bancadas.





Já a ASAE deteve três indivíduos pela prática do crime de especulação com bilhetes. O valor facial era de 20 a 25 euros mas estavam à venda por 100 a 350 €. O Sporting, em comunicado, reforçou ser “alheio a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não sócios”. Por indicação da PSP, os benfiquistas “fora da zona que lhes era destinada foram encaminhados para a bancada lateral”.









SP. BRAGA VOLTA À CHAMPIONS



Com o empate deste domingo, o Sporting já não pode chegar ao 3.º lugar, ocupado pelo Sp. Braga. Os arsenalistas cumprem o objetivo de terminar o campeonato no pódio, carimbando o passaporte para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões da próxima temporada. A última participação dos minhotos na principal prova da UEFA foi em 2012/13.