Dérbi entre FC Porto e Boavista na jornada em que Benfica vai à Feira e Sporting recebe Rio Ave

Os dois primeiros classificados da I Liga jogam no sábado, leões entram em campo no domingo.

Por Lusa | 08:40

O dérbi entre o líder FC Porto e o Boavista, no estádio do Dragão, é o prato principal da 27.ª jornada da I Liga de futebol, em que o campeão Benfica visita Santa Maria da Feira.



Os 'dragões', que sofreram no domingo, na Mata Real, a primeira derrota no campeonato, passaram a ter margem mínima para o Benfica, que, a dois pontos, volta a depender de si próprio na discussão pelo título.



No sábado, em jogo com início marcado para as 20:30, o FC Porto, mesmo desfalcado dos lesionados Danilo, Alex Telles, Marega ou Soares, é absoluto favorito frente ao rival da cidade, num dérbi que não perde em casa desde 2004.



Os 'axadrezados', que renovaram no início da semana com o treinador Jorge Simão, seguem num tranquilo sexto lugar, a quatro pontos do Rio Ave (5.º), que nesta mesma jornada tem igual compromisso de risco.



A 27.ª jornada opõe equipas entre os primeiro e sétimo lugares, com o vice-líder Benfica a ser a exceção entre os da frente, com a visita de sábado ao Feirense, que ocupa o 16.º lugar e está na luta pela permanência.



Com o líder FC Porto a receber o Boavista (6.º) e o Sporting (3.º) o Rio Ave (5.º), o leque entre os da frente fica completo com a receção no domingo do Desportivo de Chaves (7.º) ao Sporting de Braga (4.º).



Em Alvalade, o Sporting recebe no domingo os vila-condenses depois de ter 'recuperado' a diferença de cinco pontos para o FC Porto e reentrar também na luta pelo título, que parecia perdida depois da derrota no 'clássico' no Dragão (2-1).



Os 'leões' voltaram a contar com Bas Dost, após lesão, com o holandês, que entrou no decorrer do jogo, a 'bisar' e a dar, na segunda-feira, precioso triunfo em Chaves (2-1).



Igualmente proibido de perder pontos está o tetracampeão Benfica, ainda a sonhar com um inédito penta, e que no sábado em Santa Maria da Feira procura reforçar a sua melhor série na I Liga e chegar ao sétimo triunfo consecutivo.



Já o Feirense chega ao jogo com os 'encarnados' em situação muito difícil, com a formação treinada por Nuno Manta Santos em 'urgência' de pontos, num momento em que está acima da linha de água, apenas com mais um ponto do que o Moreirense (17.º).



A jornada tem início na sexta-feira, com o também 'aflito' Vitória de Setúbal, 15.º, dois pontos acima da zona de despromoção, a receber no Bonfim o Portimonense, equipa que subiu esta época e é nona.



O sábado terá outro jogo com equipas em 'perigo', na Amoreira, com o Estoril Praia (18.º e último, com 21 pontos) a receber o Paços de Ferreira, a única equipa que venceu o FC Porto (1-0), mas ainda assim no 14.º lugar, apenas dois pontos acima da descida.



Em outros jogos, destaque para a receção no domingo do Moreirense (17.º, com 22 pontos) ao Belenenses (12.º, com 29).



A ronda terá ainda o jogo entre Vitória de Guimarães (10.º) e Desportivo das Aves (13.º), no Dom Afonso Henriques, e a receção do Desportivo de Chaves (7.º) ao Sporting de Braga (4.º).



Os bracarenses têm o quarto lugar praticamente, com uma distância de mais 18 pontos para o quinto classificado, quando faltam disputar oito jornadas.



Programa da 27.ª Jornada:



- Sexta-feira, 16 mar:



Vitória de Setúbal -- Portimonense, 20h30 (SportTV)



- Sábado, 17 mar:



Estoril-Praia - Paços de Ferreira, 16h00 (SportTV)



Tondela - Marítimo, 16h00 (SportTV)



Feirense - Benfica, 18h15 (SportTV)



FC Porto - Boavista, 20h30 (SportTV)



- Domingo, 18 mar:



Vitória de Guimarães - Desportivo das Aves, 16h00 (SportTV)



Moreirense -- Belenenses, 16h00 (SportTV)



Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 18h00 (SportTV)



Sporting - Rio Ave, 20h15 (SportTV)