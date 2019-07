“Dérbi? Foi uma estreia de sonho”: João Félix fala sobre a estreia frente ao Real Madrid

João Félix é o jogador do momento em Espanha devido à exibição na recente goleada do Atl. Madrid frente ao rival Real (7-3), em jogo de preparação."Foi uma estreia de sonho. Foi o meu primeiro dérbi e fazer o que fiz naquele jogo é um pouco difícil", disse o jovem, de 19 anos, em entrevista ao jornal espanhol ‘As’.A pressão dos 126 milhões de euros (valor que o Atl. Madrid despendeu com a sua contratação) não preocupa o camisola 7 dos colchoneros, que garante estar "habituado" a lidar com isso: "O meu primeiro ano no Benfica não foi fácil, sobretudo no início, mas depois as coisas mudaram com a ajuda dos meus colegas. Espero que também seja assim no Atl. Madrid."Sobre as expectativas dos adeptos, João Félix preferiu colocar alguma água na fervura: "Vou dar o meu melhor. Só se a equipa estiver bem é que posso estar entre os três ou quatro melhores jogadores da Liga. De outra forma será impossível. Vou devagar, jogo a jogo, golo a golo e no final logo se vê."O ex-Benfica assegura ainda que "nada" o vai impedir de jogar o seu futebol. "Talvez eu não tenha muito físico, mas tenho outras coisas que outros jogadores não têm. Isso vai ajudar-me muito", explicou João Félix.O internacional português diz que vencer a Liga dos Campeões "é um sonho de infância" e que seria "fantástico" ganhar a prova pelo clube madrileno. João Félix, que está há menos de um mês em Madrid, tem uma cláusula de rescisão de 350 milhões de euros.