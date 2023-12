Dérbi minhoto morno e empatado

Vizela e Moreirense empataram este sábado sem golos. Resultado justo que assinala a estreia do treinador Rúben de la Barrera no comando técnico dos vizelenses.









A equipa de Moreira de Cónegos, naquela que foi a 10.ª partida sem perder na Liga, foi sempre ligeiramente superior à equipa da casa. Na primeira parte, os cónegos acabaram por ser perdulários.

No segundo tempo, o Vizela igualou o domínio vivido até então e teve algumas boas chances para marcar, numa partida com um resultado que acaba por se ajustar.





Antes do início do encontro, Artur Soares Dias foi substituído por Hugo Miguel na função de VAR. Um acidente na A1 impediu que o portuense chegasse a tempo à Cidade do Futebol.