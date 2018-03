Conheça os onzes do FC Porto - Boavista

Equipas da Invicta jogam este sábado no Estádio do Dragão.

19:12

Eis o nosso 11: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Ricardo, Brahimi e Aboubakar.



Suplentes: Vaná; Reyes, Óliver, Hernâni, Corona, Soares e Gonçalo Paciência.#FCPorto #FCPBFC pic.twitter.com/vPx1ccRSze — FC Porto (@FCPorto) March 17, 2018

FC Porto e Boavista entram este sábado em campo na 27.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'dragões' a tentarem segurar ou reforçar a liderança no dérbi portuense.O encontro está agendado para o Estádio do Dragão (20h30), num duelo em que os 'dragões' são favoritos diante do Boavista e precisam de manter distâncias para os 'encarnados'.Os 'axadrezados' chegam ao jogo num confortável sexto lugar, a quatro pontos do quinto classificado, o Rio Ave.- Casillas; Maxi, Felipe, Marcano e Dalot; Sérgio Oliveira e Herrera; Ricardo, Otávio e Brahimi; Aboubakar- Vagner; Tiago Mesquita, Rossi, Henrique e Talocha; Fábio Espinho, Idris e David Simão; Renato Santos, Yusupha e Mateus.