Dérbi vigiado até à baixa de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública realiza sexta-feira uma operação de segurança ao dérbi Sporting-Benfica que se irá estender à Baixa de Lisboa.Num evento considerado de "risco elevado", com uma previsão de 40 a 45 mil pessoas sentadas nas bancadas do Estádio José Alvalade, a PSP promete uma monitorização de toda a cidade, evitando assim eventuais confrontos entre adeptos rivais.Segundo o subintendente Francisco Alves, oficial da PSP comandante do policiamento, não haverá restrições de trânsito na 2ª Circular por causa do jogo.As portas do estádio abrem às 19h15 e a PSP apela a que os automobilistas evitem a ligação entre o Colombo e o Colégio Militar, artéria por onde irá passar, a partir das 18h30, a caixa de segurança com os adeptos do Benfica, que vão entrar pela Porta 1 do estádio leonino.sabe que estarão mobilizados cerca de 600 polícias, que têm ordens para impedir a entrada de armas, objetos contundentes, bem como de artigos pirotécnicos no recinto de jogo.