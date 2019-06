Desacatos entre adeptos e PSP levam a detenções na Avenida dos Aliados no Porto

Um grupo de adeptos ingleses provocou esta quarta-feira desacatos na avenida dos Aliados, no Porto, enquanto assistia ao jogo Portugal-Suíça (3-1), a contar para a Liga das Nações.Os confrontos, que incluíram arremesso de objetos, começaram quando a equipa portuguesa marcou o primeiro golo, por volta das 20h25.O dispositivo policial presente no local, onde está instalado um ecrã gigante que permite acompanhar as partidas, interveio de imediato e acabou por deter dois adeptos ingleses e identificar um terceiro. Os três homens foram levados para uma esquadra do Porto.Esta quinta-feira são esperados cerca de quinze mil ingleses em Guimarães, para o segundo jogo da Liga das Nações, que opõe a Inglaterra à Holanda.A cidade berço está preparada para receber os adeptos, com a certeza de que pelo menos cinco mil ingleses vão deslocar-se a Guimarães sem terem bilhete de acesso ao Estádio D. Afonso Henriques, onde se vai disputar o jogo. Também por isso está montada uma operação policial para um jogo de alto risco.Para acolher os adeptos sem bilhete está montada uma Fan Zon junto ao pavilhão multiusos de Guimarães, na periferia da cidade. Os adeptos ingleses são esperados a partir da hora de almoço e estarão sob olhar atento da PSP, que já está no terreno, dentro e fora do estádio.A afluência de adeptos é vista com grande expectativa pelos comerciantes da cidade de Guimarães, prevendo-se um grande retorno financeiro para os comerciantes da região, que no entanto não está ainda quantificado.