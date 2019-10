Desagrado de Jesé no jogo frente ao Aves punido na Liga Europa

Silas não perdeu tempo a mostrar que quer assumir o controlo do balneário de Alvalade com mão de ferro. O técnico, no seu segundo jogo pelo Sporting, frente ao Lask Linz ( vitória por 2-1 na Liga Europa), deixou fora do onze Jesé, titular no encontro frente ao Desp.Aves (triunfo por 1-0).Com isso enviou uma mensagem de liderança muito clara para o grupo. Nessa partida, realizada no passado sábado, o avançado espanhol fez parte das escolhas iniciais. Mas saiu aos 60’, tendo mostrado desagrado com a decisão do treinador, quando percebeu que era o escolhido para ser substituído.No trajeto até ao banco de manteve a atitude de descontentamento e ao passar por Beto, team manager da equipa, proferiu algumas palavras, tendo sido acalmado pelo antigo jogador dos leões. À saída não cumprimentou o treinador.A resposta veio no jogo europeu. Silas convocou Jesé mas remeteu-o ao banco de suplentes.O avançado não fez parte das escolhas, numa partida em que o Sporting teve de correr atrás do resultado. Algo que foi visto internamente, apurou o, como uma afirmação de liderança do técnico.Alguns gestos de Coates no jogo com o Lask Linz estão a ser alvo de críticas dentro do balneário leonino, apurou oO defesa-central, no jogo da Liga Europa, levantou diversas vezes os braços quando tinha a bola, como que a dizer que não tinha opções para passes ou soluções para desenvolver o jogo. A atitude surge após o jogador uruguaio ter estado sob fogo cerrado por ter cometido três penáltis e feito dois autogolos em três encontros.