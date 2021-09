Desastre no Dragão com FC Porto a sofrer goleada frente ao Liverpool

O massacre do costume. O Liverpool faz das viagens ao Dragão passeios em jeito de excursão com tudo incluído. Após vitórias por 5-0 e 4-1, agora os ingleses encheram a barriga com 5-1. E, na verdade, até podiam ter sido mais.Péssima exibição do FC Porto no seu 128.º aniversário, numa noite em que até pode começar por se queixar do azar, pelas baixas de Pepe - estava escalado para o onze, mas não passou o teste, promovendo a estreia de Fábio Cardoso - e Otávio, que saiu lesionado aos 14’.Serve isto de desculpa para o que viria? Nem pensar. A estratégia voltou a ser totalmente errada e o Liverpool sentiu-se em casa. Salah fez o primeiro, aproveitando um erro amador de Zaidu. Depois, Diogo Costa, o homem do melhor e do pior, foi evitando o 0-2 até aos 45’, quando, por culpa do jovem guardião, Mané também só teve de encostar para as redes.Ao intervalo, Conceição tentou mexer com o jogo, sem sucesso. Diogo (50’, 51’ e 54’) lá foi novamente atrasando o prejuízo, mas uma perda de bola de Sérgio Oliveira deu no 0-3 de Salah. À vontade, Klopp começou a poupar para a Premier League e o FC Porto aproveitou para reduzir num golo de cabeça de Taremi, a passe de Fábio Vieira. Belíssimo golo e uma réstia de esperança, logo eliminada.Diogo Costa de novo no pior. Saída da baliza quando Firmino estava totalmente coberto por Marcano. O brasileiro aproveitou nova prenda. E como o FC Porto vira um exemplo da lei de Murphy frente aos ‘reds’, até um golo anulado por fora de jogo foi revertido pelo VAR no bis de Firmino do 1-5. O Liverpool de Klopp marcava o 14.º golo nos últimos três jogos no Estádio do Dragão - 13 foram de Firmino, Mané e Salah.Não é fácil retirar coisas positivas do jogo, mas Taremi marcou um belo golo de cabeça, depois dos momentos brilhantes com Moreirense e Gil Vicente e do tento anulado em Madrid. Vitinha também entrou com personalidade num encontro já perdido.Podemos comparar orçamentos, dar conta das importantes baixas no FC Porto ou enveredar por outras desculpas, mas era possível fazer mais. O amadorismo em quase todos os golos ingleses espalha pelo mundo uma imagem muito negativa.O critério largo na análise de eventuais faltas levou ao desespero o público portista, mas o árbitro não teve influência no resultado. Mandou jogar, e bem, os lances de dúvida na área e o quinto golo do Liverpool é um fora de jogo revertido pelo VAR.- O avançado iraniano marcou o golo de honra do FC Porto que minimizou um pouco o vexame desta goleada europeia. De resto faltou-lhe bola.– Jogo ingrato do jovem guardião. Fez um punhado de boas defesas e sofreu cinco golos - com prestação negativa em dois.– Exibição de baixo nível a defender e não se viu no ataque.– Chamado ao jogo à última hora, começou confiante mas depois enterrou-se junto com a equipa.– O menos mau dos defesas, fez cortes importantes e tentou pôr ordem na casa, sem sucesso.– Atenuante: levou com Salah, dos melhores do mundo. Infantil no 0-1 e em mais uma série de lances.– Comido de cebolada pelo meio-campo adversário.– Não se conseguiu impor no ‘miolo’ e uma nulidade a levar jogo para a frente.– Lesionou-se antes de qualquer lance de relevo.– Não se viu o Díaz desta época, influenciado pelo mau rendimento coletivo.– Não fez nada de importante no tempo em que esteve no relvado.– Tentou dar vida à equipa, construiu e assistiu para o golo de Taremi.– Entrou para estancar o jogo do Liverpool e evitar ainda ‘score’ mais grave.– Fazer pior do que Zaidu seria dificil, mas também pouco acrescentou.– Mexeu positivamente com a equipa e Alisson negou-lhe o golo após remate.– Pouco ou nada fez.